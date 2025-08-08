Ministerio de Vivienda y Alcaldía de Panamá trabajan en alianzas estratégicas para proyectos de regeneración urbana

Autoridades buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y revitalizar zonas de interés turístico.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encabezaron una reunión para examinar diferentes posibilidades y revitalizar algunas partes de la ciudad de Panamá con el objetivo de crear alianzas estratégicas para proyectos de regeneración urbana y producción de vivienda social.

Durante esta mesa de trabajo, el viceministro Fernando Méndez expresó que el encuentro en el BID fue positivo y permitió trabajar sobre posibles soluciones habitacionales en la ciudad de Panamá para que esto pueda recibir el crecimiento como un polo de desarrollo que atraiga turistas e inversión.

Méndez destacó que visualizaron a futuro las posibilidades de revitalizar zonas de la capital como al Cerro Ancón, a la Calzada de Amador y al Casco Antiguo, siendo este un punto de fácil acceso y movilidad desde el interior del país como desde la ciudad.

“Nos unimos con el equipo del Municipio de Panamá para encontrar diferentes alternativas, así como con consultores internacionales traídos por el BID para este fin”, acotó el viceministro.

En este encuentro, la Alcaldía de Panamá compartió los planes que buscan rescatar áreas urbanas de la capital, con propuestas de integración, urbanismo y trabajo institucional.

Los viceministros Fernando Méndez, de Vivienda, y Frank Osorio, de Ordenamiento Territorial, intercambiaron diferentes puntos de vista con los consultores del organismo internacional, así como Farid Zardibia, asesor del alcalde Mayer Mizrachi; el director de Planificación Urbana, David Tapia, y el ingeniero municipal de Panamá, Luis Carballeda.

Además, participó también Mohamed Bikhu, director general de Arrendamientos del Miviot.