Ministra de Trabajo califica de irresponsables las declaraciones de dirigente sindical bananero

La titular recordó que el presidente José Raúl Mulino se reunirá próximamente en Brasil con los dueños de la compañía para buscar su retorno a Panamá.

Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, calificó como “irresponsables” las declaraciones del dirigente sindical Francisco Smith, al tiempo que defendió el acompañamiento que su ministerio brinda a los trabajadores bananeros de Bocas del Toro en medio de las negociaciones con la empresa Chiquita Brands.

“Trabajadores bocatoreños se acercaron al Ministerio y de inmediato enviamos al equipo y se habilitó la caja de conciliación, con auditores laborales y abogados, para acompañarlos en el proceso”, afirmó Muñoz de Cedeño, mediante un comunicado, agregando que este acompañamiento y asesoramiento es “permanente”.

En ese sentido, indicó que son irresponsables las declaraciones del dirigente Francisco Smith y reiteró que el Mitradel si ha estado brindando apoyo a los trabajadores a través de los equipos de conciliación y auditores.

Se trata de siete mil familias las que están en juego y, por segunda vez, si las negociaciones con la empresa Chiquita para que retorne al país fallan, será responsabilidad de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria”, enfatizó.

Más temprano, la titular escribió en su cuenta de X que "increíble cómo un "dirigente sindical", después de haber destruido más de 5,000 empleos en la noble provincia de Bocas del Toro, ahora hace declaraciones con exigencias. Si las negociaciones para que la empresa regrese fallan, SERÁ RESPONSABLE POR SEGUNDA VEZ, de poner en riesgo el sustento de miles de familias bocatoreñas. La verdadera lucha no está en discursos incendiarios ni en intereses personales disfrazados de defensa obrera".

Increíble cómo un "dirigente sindical", después de haber destruido más de 5,000 empleos en la noble provincia de Bocas del Toro, ahora hace declaraciones con exigencias.

Si las negociaciones para que la empresa regrese fallan, SERÁ RESPONSABLE POR SEGUNDA VEZ, de poner en riesgo… — Jackeline Muñoz (@Jackyenpositivo) August 20, 2025

Muñoz de Cedeño recordó además que las negociaciones con la transnacional son lideradas por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y que el presidente José Raúl Mulino se reunirá próximamente en Brasil con los dueños de la compañía para buscar su retorno a Panamá.

“El gobierno del presidente Mulino sigue trabajando para levantar la provincia de Bocas del Toro, de ahí la importancia de potenciar, al igual que el banano, la industria del cacao, el turismo y los emprendimientos gestionados por el Espacio del Emprendedor de Ampyme”, sostuvo.