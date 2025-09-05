Ministra de Trabajo sobre querella en su contra: permitirá revelar cómo Conusi usa fondos

La Procuraduría General de la Nación admitió una querella en contra de la ministra de Trabajo.

Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Jackeline Muñoz, se pronunció luego de que la Procuraduría General de la Nación admitiera una querella en su contra, interpuesta por la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi), por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública.

El gremio alega que no se han pagado los fondos sindicales por parte del Ministerio de Trabajo. En el mes de julio, el Mitradel, de manera preliminar, comprobó una lesión patrimonial contra el Estado de alrededor de $5 millones, tras efectuar las auditorías internas para determinar el uso real de los fondos que obtuvieron los sindicatos en los últimos años.

Ante estos señalamientos, Muñoz respondió que la admisión del recurso es una oportunidad para transparentar el manejo de los fondos.

Me agrada mucho que haya sido admitida porque eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de evidenciar los fondos de capacitación sindical cómo estaban siendo utilizados. Creo que es una oportunidad para que todos los panameños sepan realmente hacia dónde van los fondos del seguro educativo que les descuentan a cada uno de los trabajadores de este país”, afirmó.

La ministra enfatizó que mientras existan irregularidades no se entregarán recursos al sindicato. “No vamos a pagar el fondo de capacitación sindical mientras la plata de los panameños esté en manos equivocadas y en usos equivocados”, declaró.

Auditoría y proceso en curso

Consultada sobre los hallazgos de la auditoría interna realizada por el Mitradel, Muñoz manifestó: “Vamos a darle tiempo a que la querella tome curso, a que me notifiquen y a poder hacer los descargos correspondientes, y con mucho gusto haré las visitas a los medios para evidenciar”.

La ministra también respondió a los reclamos de trabajadores bananeros, quienes aseguran haber recibido liquidaciones de apenas $1,000 o $2,000, pese a tener más de 15 años de servicio. Explicó que muchos de esos casos responden a despidos por abandono de puesto.

Cuando tú haces un abandono y tienes un despido por abandono de puesto, solamente tienes derecho a los derechos adquiridos: vacaciones, prima y décimo tercer mes. Entonces, obviamente no tienen derecho a una indemnización”, señaló.

Muñoz añadió que se está reforzando el acompañamiento legal a los afectados: “Estamos reforzando las juntas de conciliación y los abogados defensores gratuitos, porque en el evento de que estos trabajadores requieran establecer una demanda dentro de las juntas de conciliación, estaremos preparados también para acompañarlos”.