Ministra Molinar pide 'honrar a la patria' y no crear más divisiones tras incidente en desfile de Colón

Molinar recordó que próximamente se reunirá con la comisión del grupo de docentes destituidos.

Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, llamó a “honrar a la patria” y dejar de lado las divisiones e insultos durante las festividades patrias.

Sus declaraciones se dan, días después del incidente ocurrido el 5 de noviembre en la provincia de Colón, cuando un grupo de docentes destituidos intentó participar en los desfiles en forma de protesta.

El hecho se registró cuando unos 60 educadores que fueron separados del cargo durante las protestas de meses anteriores se alistaban para desfilar, pero la Policía Nacional les impidió el paso, lo que generó tensión en el área. Molinar acudió personalmente al lugar junto a otras autoridades y pidió a los manifestantes designar una comisión para reunirse próximamente y exponer sus reclamos.

Mira, es el mes de la patria, estamos honrando la patria. En ese ejercicio los estudiantes son primero. Ellos en Colón hicieron todo un alboroto que, si ellos no marchaban primero, no marchaba nadie. Por eso intervino la policía, no porque se les coartara su derecho a expresarse, sino porque dijimos: Primero los estudiantes”, explicó la ministra.

Molinar recordó que los docentes tuvieron tres meses de huelga para expresar sus demandas y aseguró que las festividades patrias deben ser un espacio para la unidad, no para la confrontación.

Este es el momento de honrar a la patria, no de crear más divisiones ni de más insultos. Yo quisiera pedirles que hagamos un alto este mes; después que sigan gritando lo que quieran”, dijo.

La ministra también señaló que las marchas deben priorizar la participación de los estudiantes, quienes —según destacó— se han preparado durante meses para rendir homenaje a la nación.

No podemos poner los intereses de estos grupos por encima del derecho de los estudiantes que se han preparado para darnos un espectáculo precioso”, manifestó.

Molinar adelantó que una vez finalicen las festividades, tiene previsto reunirse con los docentes para escuchar sus planteamientos. Sin embargo, insistió en que los desfiles patrios deben mantener su carácter cívico y respetuoso.