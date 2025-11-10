La Villa de Los Santos celebra los 204 años del grito de independencia

Los actos protocolares se realizaron puntualmente y luego se inició una caminata al parque Simón Bolívar que contó con la participación del presidente José Raúl Mulino .

La Villa, Los Santos/Con gran fervor patriótico, la Villa de Los Santos conmemora este lunes los 204 años del grito de independencia, protagonizado por Rufina Alfaro, hecho histórico que marcó el inicio del proceso de independencia de Panamá de España.

Los actos protocolares se realizaron puntualmente y luego se inició una caminata al parque Simón Bolívar y contaron con la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino, la primera dama, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y varios ministros de Estado.

Durante la ceremonia, el presidente Mulino izó la bandera nacional y depositó una ofrenda floral ante el monumento de Rufina Alfaro, como símbolo de reconocimiento a su valentía y legado histórico. Posteriormente, se dirigió hacia el parque Simón Bolívar, donde se desarrollaron los actos culturales y cívicos. El abanderado fue el beisbolista panameño, José Chema Caballero.

Para esta jornada se espera la participación de más de 60 delegaciones, entre bandas estudiantiles e independientes, que rendirán homenaje a la heroína santeña y al espíritu libertario del pueblo panameño.

Cabe señalar que, El Grito de la Villa de Los Santos, ocurrido el 10 de noviembre de 1821, es considerado el primer movimiento independentista que marcó el inicio de la separación de Panamá del dominio español. Según la tradición histórica, fue liderado por Rufina Alfaro, una joven santeña que alentó al pueblo a levantarse contra las autoridades coloniales. Este hecho inspiró a otras provincias del istmo a seguir el mismo camino, culminando el 28 de noviembre con la independencia total de Panamá de España.

Cada año, esta gesta se conmemora en La Villa de Los Santos con actos cívicos, desfiles y ceremonias oficiales que exaltan el valor, la identidad nacional y el papel decisivo del pueblo santeño en la historia republicana del país.

