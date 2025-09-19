Ministra de Trabajo anuncia 500 contratos en Chiquita Panamá y confirma instalación de mesa de salario mínimo en noviembre

Muñoz también anunció que el 15 de noviembre comenzará la mesa de revisión del salario mínimo de este año.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, informó que ya se han registrado en la entidad aproximadamente 500 contratos relacionados con la reapertura de Chiquita Panamá, en la provincia de Bocas del Toro.

Estos contratos cumplen con la normativa y legislación laboral, según lo dicho por la ministra.

"El ministerio hasta el día de ayer registraba un aproximado de 500 contratos ya registrados... lo cual nos complace mucho porque son más de 500 familias, por supuesto, que están retomando sus labores", recalcó.

Dijo que el ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó realiza una visita en las instalaciones.

La ministra desconoce si los contratados en Chiquita Panamá son nuevos o algunos que en años anteriores ya habían laborado hasta que la empresa anunciara su cierre de operaciones en Panamá.

Recientemente, el ministro Moltó aseguró que la empresa Chiquita Panamá invertirá $30 millones adicionales en su retorno al país, luego de que meses atrás suspendiera operaciones por una huelga de trabajadores en desacuerdo con la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

Trascendió que en una primera etapa, se generarán 3,000 empleos para trabajos de limpieza de las plantaciones y la verificación del estado de la fruta, labores que deben completarse antes de fin de año. Para enero se esperan otras 2,000 plazas adicionales.

Salario mínimo

Muñoz también anunció que el 15 de noviembre comenzará la mesa de revisión del salario mínimo de este año.

Reconoció que, aunque el salario mínimo podría no ser muy alto dadas las condiciones del país, es falso que no vaya a revisarse.

Según la ministra, si para la empresa "las cosas están complicadas, para el trabajador también, y hay que buscar los puntos medios".

El salario mínimo es la remuneración básica que, por ley, debe recibir todo trabajador por una jornada laboral ordinaria y busca garantizar un ingreso que cubra las necesidades esenciales de los hogares. En Panamá, su fijación se revisa cada dos años mediante una mesa tripartita conformada por trabajadores, empresarios y el Gobierno, en la que se analizan factores como el costo de vida, la productividad y las condiciones económicas del país.