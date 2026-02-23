Ministro Chapman explica la operación que redujo la deuda: 'Mi trabajo no es ser popular, es cuidar tu plata'

El ministro Chapman explicó que para detenerla de inmediato la deuda tendríamos que "recortar gastos drásticamente, lo que contraería la economía y aumentaría el desempleo".

Ciudad de Panamá/ El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó operación clave en los mercados internacionales que permitió al Estado panameño reducir el pago de intereses de su deuda pública.

Felipe Chapman explicó que Panamá aprovechó un momento favorable en los mercados para ejecutar una estrategia de dos frentes.

"En estos montos, dos puntos porcentuales representan un cambio significativo", señaló el ministro Chapman. El resultado: un ahorro de más de 30 millones de dólares al año en pago de intereses y una reducción neta de la deuda de 200 millones de dólares en una sola operación.

Chapman destacó que el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analizó durante meses el comportamiento de las tasas, la demanda internacional y los escenarios globales. "No hay olfatómetro aquí, vamos a los números duros", afirmó.

Cuidar el dinero

El ministro Felipe Chapman definió el norte de su gestión: "Mi trabajo no es popular, es cuidar tu plata". Con un objetivo claro: proteger los recursos del Estado para que lleguen a quien realmente importa, el ciudadano de a pie.

Para Chapman, cada dólar liberado no es solo un número en un balance: es recurso disponible para escuelas, hospitales, agua potable o subsidios esenciales. "La voy a cuidar con lo que tenga que hacer", afirmó, anticipando que no dudará en priorizar la sostenibilidad fiscal sobre la popularidad coyuntural.

El ministro Chapman reconoció que su enfoque puede generar críticas, pero insiste en que la disciplina financiera es la única vía para construir un país más justo: "Se trata de la gente".

Ahorro para el Estado y alivio fiscal

El pago de intereses de la deuda pública había escalado de 1.200 millones a más de 3.000 millones de dólares anuales, convirtiéndose en uno de los rubros más pesados del Presupuesto General. Con esta operación, el gobierno libera recursos que podrán destinarse a salud, educación e infraestructura, afirmó el Ministro Chapman.

"30 millones al año es el presupuesto de muchas instituciones", recordó Chapman. "Cada dólar que dejamos de pagar en intereses es un dólar que podemos invertir en lo que realmente importa: la gente".

El ministro Chapman fue claro al responder si la deuda dejará de crecer: "Sí, la deuda va a seguir creciendo temporalmente. Para detenerla de inmediato tendríamos que recortar gastos drásticamente, lo que contraería la economía y aumentaría el desempleo".

Confianza internacional y plan progresivo

La estrategia de Panamá se basa en un enfoque progresivo y responsable. El déficit fiscal, que superaba el 7%, se redujo a 3.6% en el último año, cumpliendo con la regla fiscal y enviando una señal positiva a las calificadoras de riesgo.

"La confianza se construye cumpliendo lo que prometes", expresó Chapman. "Reformamos la Ley de Responsabilidad Fiscal, presentamos presupuestos más transparentes y mantenemos diálogo constante con los mercados".