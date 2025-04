Ministro de Comercio Moltó defiende nombramiento de Astrid Ábrego y niega conflicto de intereses

Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, salió al paso de los cuestionamientos surgidos tras el nombramiento de Astrid Ábrego como viceministra de Comercio Exterior, y aseguró que no ve un "conflicto de interés", calificando las críticas de "politiquería".

Las quejas por la designación de Ábrego surgieron luego de que se conociera que fue abogada de la minera entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021.

El ministro afirmó que fue él quien sugirió al presidente de la República, José Raúl Mulino, el nombre de Ábrego para ocupar el cargo. “Yo le sugerí ese nombre al presidente de la República cuando salió la vacante para viceministro de Comercio Exterior. La licenciada Ábrego es una profesional panameña, mujer, madre, y tiene un currículo que cumple con las expectativas. Ha trabajado en el sector público y privado, ha sido asesora legal de Cable & Wireless y de diferentes empresas, y también laboró anteriormente en el Ministerio de Comercio e Industrias. Cumple con todos los requisitos”, expresó durante su estadía hoy, en la provincia de Chiriquí.

Insistió en que los cuestionamientos obedecen a politiquería.

Utilizar esto como politiquería, diciendo que estamos metiendo gente de empresas para hacer qué, nada. Nosotros estamos luchando por nuestro país. El presidente ha sido claro: queremos buscar una solución legal a este tema y lo haremos con los recursos legales disponibles. El Viceministerio de Comercio Exterior no maneja el tema de la mina, eso lo veo yo directamente con mi equipo legal interno y externo”, dijo.

Moltó criticó a quienes, según él, buscan “pescar en río revuelto”. “Me parece politiquería utilizar a una mujer panameña que está echando para adelante. Ella ya trabajaba con nosotros en el gobierno. ¿Qué se descubrió ahora, la mar salada? Eso no es cierto. Yo tengo la responsabilidad de haberla sugerido como viceministra y ahí está. No veo conflicto de intereses: ella renunció hace casi cuatro años a esa empresa, donde trabajó menos de un año. Vean su currículo”.

Sobre su trabajo anterior, aclaró que Ábrego laboró en temas legales relacionados con la empresa minera.

Viceministra de Comercio Exterior rechaza vínculos con sector minero

Incluso, la propia viceministra escribió en su cuenta de X: “No hay conflicto de interés cuando no existe vínculo ni competencia sobre el tema en cuestión. Soy madre y profesional. Trabajé 11 meses en esa empresa hace casi 4 años. El Viceministerio de Comercio Exterior no regula, supervisa ni toca asuntos de minería. Ni siquiera los ve”.

Uno de los principales críticos de la designación ha sido el exdiputado independiente Juan Diego Vásquez, quien escribió en su cuenta de X: “Hace pocos días arrancó el Gobierno a decir que van a negociar con la mina para su reapertura. Al mismo tiempo, designan como Viceministra de Comercio Exterior a una exasesora legal de esa empresa. ¿El conflicto de interés? Es sorprendente cómo creen que somos tontos…”

Antes de su nombramiento como viceministra, Ábrego se desempeñaba como subdirectora general de Contrataciones Públicas. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, con un diplomado en Escritura y Evaluación de Documentos en la Gestión Pública. Además, posee una maestría en Gerencia de Empresas Marítimas con especialización en Negocios Marítimos por la Universidad Marítima Internacional de Panamá.

Su trayectoria incluye experiencia como asesora legal en el Ministerio de Comercio e Industrias en temas de propiedad intelectual, derechos de autor, medidas de prevención y contratación pública, así como labores en la Autoridad Marítima de Panamá como asistente legal.

Con información de Demetrio Ábrego.