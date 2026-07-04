Traslado de detenidos a isla Coiba es un tema de seguridad nacional, asegura ministro Ábrego

Durante su visita a Veraguas, Abrego se reunió con autoridades locales para compartir información sobre la incidencia delictiva.

El ministro de Seguridad, Fran Abrego, abordó en Veraguas el traslado de detenidos a la isla de Coiba, calificándolo como un asunto de seguridad nacional y asegurando que se respetan todos los derechos humanos. Señaló que algunos reclusos ya han conversado con sus abogados mediante videollamadas o conferencias por internet.

En cuanto a la huelga de hambre, indicó que duró aproximadamente un día y que los detenidos accedieron a la comida porque el Estado les proporciona la alimentación, ya no hay familiares que lleven comida a la puerta de la cárcel.

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Sobre la lucha antinarcóticos, el ministro reportó que en los primeros seis meses del año se han incautado cerca de 54 toneladas de droga, producto de patrullajes en áreas costeras y terrestres. Estas operaciones incluyen la verificación de contenedores en puertos, en coordinación con la dirección de Aduanas.

Durante su visita a Veraguas, Abrego se reunió con autoridades locales para compartir información sobre la incidencia delictiva y las estadísticas, con el objetivo de coordinar esfuerzos y contrarrestar la criminalidad en la provincia.

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Las declaraciones reflejan una política de seguridad que combina el control penitenciario con el traslado a Coiba y los resultados en decomisos, mientras el debate sobre las garantías fundamentales en el nuevo régimen penitenciario queda abierto en la opinión pública