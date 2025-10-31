Minsa declara Alerta Azul por fiestas patrias y de fin de año

Se toman en cuenta las medidas preventivas para este 1 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026 para mejorar la atención médica y prevenir las emergencias durante las celebraciones de fiestas patrias.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se ha declarado la Alerta Azul en todo el país, con el propósito de reforzar la vigilancia sanitaria para así garantizar la disponibilidad de los servicios de salud ante la llegada de las fiestas patrias y fin de año. Estas medidas estarán vigentes a partir del 1 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026, con el propósito de buscar prevenir los incidentes y atender oportunamente de cualquier emergencia que se pueda presentar durante las actividades.

Durante las celebraciones del día 3, 4 y 5 de noviembre, el Minsa mantendrá habilitadas más de 120 instalaciones de salud, entre hospitales, centros, subcentros, Minsa-Capsi, policentros y puestos de atención, en donde 80 trabajarán las 24 horas para así garantizar respuesta.

El Ministerio realizó un llamado a la ciudadanía de mantener hábitos saludables, como beber suficiente agua, usar ropa ligera y protector solar es por esta razón que se le recomienda las personas lavarse las manos con frecuencia, no asistir a eventos masivos y acatar las instrucciones del personal médico.

El Minsa hizo un énfasis a que estas acciones buscan proteger la salud de la población, especialmente durante los días de mayor movilización por desfiles, conciertos y otras actividades, es por esta razón que se reitera a las personas la importancia de acudir al centro de salud más cercano o llamar al 9-1-1 ante cualquier urgencia.

Con la Alerta Azul, la institución reafirma su compromiso de brindar una mejor atención médica oportuna para mantener la vigilancia sanitaria activa durante las fiestas patrias.

