Construirán nuevo edificio de Atención Ambulatoria del Hospital Santo Tomás; costará más de $53 millones

Avenida Justo Arosemena, Ciudad de Panamá/El Hospital Santo Tomás se prepara para ampliar su capacidad de atención con la construcción del edificio destinado exclusivamente a servicios ambulatorios y procedimientos de corta estancia; una iniciativa que busca reducir la mora quirúrgica y fortalecer la atención de especialidades que hoy operan con alta demanda.

Esta obra será desarrollada por parte del Ministerio de Salud (Minsa) en el terreno donde estuvo ubicado el antiguo Instituto Oncológico Nacional, un espacio que será demolido para levantar un complejo de siete pisos equipado con tecnología de última generación para cirugías, monitoreo materno y clínicas especializadas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha reservado más de $47 millones en el presupuesto del 2026, cifra que permite avanzar con la licitación de la construcción. Según el cronograma, el costo total de la obra es de más de $53 millones que fueron distribuidos para planos, diseños, demolición y estudios previos.

Te puede interesar: Panamá tiene déficit de médicos y falta de planificación estratégica, advierte exministro Fernando Gracia

El centro hospitalario contará con atención de Anestesiología, Medicina Interna, Radiología Médica, Obstetricia y Ginecología, Ortopedia y Traumatología, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Cirugía Vascular Periférica, Oftalmología, y en las subespecialidades de Cardiología, Nefrología, Gastroenterología y Enfermedades Infecciosas.

El director médico, Luis Carlos Bravo, afirmó que esta expansión del hospital permitirá nuevas mejoras que requieren atención especializada sin necesidad de hospitalización, ya que “es un edificio completo, pero dirigido a la atención ambulatoria, para poder agilizar la atención y darle respuesta a la población de una manera ambulatoria”, aseguró Luis.

Este anuncio se dio durante la graduación de 39 médicos especialistas y subespecialistas formados en el Santo Tomás, quienes atenderán actualmente los servicios hospitalarios y contribuirán al funcionamiento del nuevo edificio a futuro.

Puedes leer: Hospital del Niño alcanza 52% de avance: Ministro de Salud verifica construcción que asciende a $446 millones