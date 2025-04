Minsa refuerza la vigilancia contra la fiebre amarilla por brote en países de Suramérica

Aseguran que garantizarán la vacunación de todas las personas que se desplacen a zonas de riesgo, especialmente por motivos laborales o de turismo ecológico, si no residen en dichas áreas.

Un brote de fiebre amarilla en países de Suramérica ha provocado que el Ministerio de Salud refuerce la vigilancia para evitar posibles casos en el país.

De acuerdo al informe del regente de Salud, en Panamá, desde 1974 hasta la fecha no se han notificado casos en humanos, y desde 1978 no se han notificado brotes en primates no humanos.

Dicho esto, señalan que fortalecen la vigilancia epidemiológica de la fiebre amarilla en los seres humanos en todas las modalidades: pasiva, activa y comunitaria, a fin de detectar de manera temprana y oportuna cualquier caso sospechoso.

Además, se pide a la población reportar cualquier rumor o sospecha de primates no humanos enfermos o muertos a la instalación de salud más cercana.

El Minsa recordó que, durante la Semana de la Vacunación de las Américas, que se desarrollará en Panamá del 26 al 30 de abril, se estará actualizando el esquema de vacunación en las áreas de riesgo (Darién, Kuna Yala y Panamá Este), asegurando que la población mayor de un año esté adecuadamente inmunizada. (Una sola dosis de la vacuna proporciona protección de por vida contra la enfermedad).

Aseguran que garantizarán la vacunación de todas las personas que se desplacen a zonas de riesgo, especialmente por motivos laborales o de turismo ecológico, si no residen en dichas áreas.