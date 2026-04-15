Minsa reporta más de 1,700 casos de dengue y llama a reforzar la prevención

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente la eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica No. 12 correspondiente del 22 al 28 de marzo de 2026, se han registrado 1,791 casos acumulados de Dengue en todo el país.

De acuerdo con el reporte, la mayoría de los casos, 1,566, se clasifican sin signos de alarma, mientras que 214 presentan signos de alarma y 11 han sido catalogados como dengue grave.

Regiones con mayor incidencia

El informe detalla que la Región Metropolitana de Panamá encabeza la lista con 456 casos, seguida por Colón con 256; San Miguelito con 186; Bocas del Toro con 171; Panamá Oeste con 160; y Panamá Este con 144 casos. Otras regiones como Herrera (104), Panamá Norte (88), Chiriquí (76), Los Santos (46), la comarca Kuna Yala (32), Veraguas (32), Coclé(22), Darién (12) y la comarca Ngäbe-Buglé (6) también reportan casos.

Hospitalizaciones y defunciones

En cuanto a la situación hospitalaria, el Minsa indicó que se contabilizan 214 pacientes hospitalizados, lo que representa una disminución del 32% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaban 314 hospitalizaciones.

El reporte también confirma un acumulado de seis defunciones asociadas al dengue, distribuidas en Bocas del Toro (3), Los Santos (2) y Coclé (1).

Incidencia y grupos más afectados

Respecto a la tasa de incidencia nacional, esta se ubica en 38.0 casos por cada 100 mil habitantes. Además, el grupo etario más afectado corresponde a jóvenes entre 10 y 14 años, con una tasa de 52.6 casos por cada 100 mil habitantes.

El informe epidemiológico también identifica varios corregimientos con alta concentración de casos, entre ellos Tocumen, 24 de Diciembre, Las Garzas, Veracruz, Juan Díaz y Pedregal en la región metropolitana; Belisario Frías y Arnulfo Arias Madrid en San Miguelito; así como Cristóbal, Cristóbal Este, Puerto Pilón y Buena Vista en Colón, entre otros.

Las autoridades informaron que durante 2026 se mantienen activos los operativos de control en todo el país, con el apoyo de equipos de Control de Vectores y estrategias de Promoción de la Salud, con el objetivo de reducir la propagación de la enfermedad.

El Minsa reiteró la importancia de la participación ciudadana en la eliminación de criaderos del mosquito, tanto dentro como en los alrededores de las viviendas.