MinSalud PdP: la app que permite consultar y reportar medicamentos en tiempo real

Esta herramienta facilita que la población encuentre medicamentos a precios más bajos que en farmacias privadas.

ciudad de panamá/La aplicación MinSalud PdP (Portal del Paciente), impulsada por el Ministerio de Salud (Minsa), busca fortalecer la interacción entre los pacientes y el sistema público de salud. Esta plataforma no solo permite verificar en tiempo real la disponibilidad de medicamentos, sino también reportar el estado de los fármacos.

Eric Conte, jefe nacional de Informática del Minsa, explicó que los usuarios deben acudir con recetas emitidas por centros de salud, la Caja de Seguro Social o clínicas privadas, cumpliendo con los requisitos solicitados. Señaló que cerca del 66% de los asegurados han obtenido medicamentos sin costo en centros de salud, dentro de las regiones que forman parte del sistema de integración.

Agregó que la compra de medicamentos a través de las farmacias del Minsa ha ampliado el acceso incluso a pacientes provenientes de clínicas privadas. Gracias al Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos, es posible monitorear el abastecimiento en tiempo real, lo que permite generar licitaciones en Panamá Compra y coordinar la distribución a las regiones de salud.

Te puede interesar: Pacientes en el interior ya pueden consultar medicamentos en línea

Conte subrayó que esta herramienta facilita que la población encuentre medicamentos a precios más bajos que en farmacias privadas.

Ventajas de la herramienta