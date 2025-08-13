Pacientes en el interior ya pueden consultar medicamentos en línea

La herramienta en línea ya permite verificar la disponibilidad de medicamentos en Los Santos, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas, sumándose a las áreas ya habilitadas.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la ampliación de su plataforma digital para la verificación de disponibilidad de medicamentos, que ahora abarca las regiones de Los Santos, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas. Con esta actualización, el servicio se extiende más allá de las áreas previamente habilitadas en Panamá Norte, Panamá Metro, Panamá Este y San Miguelito.

La consulta puede realizarse a través de la aplicación MinSalud PdP, en la página web del Minsa o en el portal, donde el usuario solo debe ingresar el nombre del medicamento y la región para identificar en qué centro de salud se encuentra disponible.

Eduardo Amado, jefe nacional de Informática del Minsa, explicó que una vez ingrese a la página, la persona deberá suministrar el nombre del medicamento, entonces, la plataforma indicará todas las sucursales donde se encuentra el fármaco disponible.

Entre los medicamentos más solicitados por la población figuran los antihipertensivos, cardiovasculares, antibióticos y los utilizados para el tratamiento de la diabetes. Desde su implementación, la plataforma ha registrado 2,468 consultas y las autoridades proyectan que estará operativa en todo el país antes de que finalice el año.

¿Qué es MinSalud PdP?

La aplicación MinSalud PdP (Portal del Paciente) es una plataforma digital impulsada por el Ministerio de Salud para fortalecer la interactividad entre los pacientes y el sistema de salud pública. Sus características principales son:

Ofrece acceso a datos personales de salud y al plan de atención clínica registrado en el Sistema Electrónico de Salud, permitiendo un seguimiento más eficiente de la atención médica.

y al registrado en el Sistema Electrónico de Salud, permitiendo un seguimiento más eficiente de la atención médica. Facilita funciones útiles como la consulta de medicamentos , ubicación de instalaciones de salud cercanas , y la posibilidad de reportar problemas con la app o medicamentos.

, ubicación de , y la posibilidad de reportar problemas con la app o medicamentos. Ayuda a reducir el ausentismo mediante recordatorios de citas médicas y permite al usuario consultar el estado de sus procesos clínicos directamente desde el móvil.

Acceso y disponibilidad

Disponible de forma gratuita tanto en iOS como en Android, desarrollada por Grupo Prides Panamá, S.A.

Información de Keyra Saldaña