Mitradel promueve uso transparente del Seguro Educativo con seminario para organizaciones sindicales

Miembros de las organizaciones participantes valoraron positivamente la labor que realiza esta administración al brindar la oportunidad a otras organizaciones de acceder a este beneficio.

Ciudad de Panamá/Con el propósito de garantizar que los recursos del Seguro Educativo sean administrados con transparencia, equidad y responsabilidad, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), organizó un seminario dirigido a representantes de organizaciones sindicales que, por primera vez, reciben el beneficio del 5 % de estos ingresos.

Durante la jornada se abordaron temas como libertad sindical y participación democrática, el rol de la Comisión de Educación Sindical (CES), los fundamentos legales y el marco normativo del 5 % del Seguro Educativo, la planificación de programas de capacitación sindical, así como la administración, uso, supervisión y fiscalización de los fondos provenientes de este aporte.

La ministra encargada de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ana Gabriela Soberón, destacó la transformación institucional emprendida durante esta administración, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la democratización del uso de los fondos públicos.

”Esto ha permitido poner fin a décadas de monopolio sindical y exclusividad en su distribución”, subrayó.

Por su parte, los representantes de las organizaciones participantes reconocieron la iniciativa del Mitradel y valoraron positivamente el esfuerzo del Gobierno por ampliar el acceso al beneficio del Seguro Educativo, resaltando la importancia de estos espacios de formación para fortalecer el liderazgo y el empoderamiento de los trabajadores en todo el país.