Mitradel refuerza control laboral en la Calzada de Amador

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) realizó un operativo nocturno de verificación laboral en varios restaurantes.

Cinco restaurantes ubicados en la Plaza Causeway, en la Calzada de Amador, fueron visitados por inspectores de Mitradrel en conjunto con el Servicio Nacional de Migración. El objetivo fue verificar el cumplimiento de las normativas laborales y comprobar que los trabajadores extranjeros contaran con sus respectivos permisos de trabajo.

Durante el operativo se constató que 12 trabajadores extranjeros (7 mujeres y 5 hombres) estaban en regla, sin registrarse irregularidades. Las autoridades calificaron la jornada como exitosa, destacando el compromiso del Gobierno Nacional de promover un empleo digno, legal y transparente.