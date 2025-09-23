Mitradel reconoce derecho de exservidores a pago de prima de antigüedad

La normativa establece que este beneficio corresponde a todo funcionario público, ya sea permanente, transitorio o contingente.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) emitió una resolución publicada en Gaceta Oficial, en la que reconoce el derecho de los exservidores públicos de la institución, desvinculados desde el 1 de enero de 2014, a recibir el pago de la prima de antigüedad, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 241 de 13 de octubre de 2021.

La normativa establece que este beneficio corresponde a todo funcionario público, ya sea permanente, transitorio o contingente, sin importar la causa de su desvinculación. El cálculo se hará a razón de una semana de salario por cada año o fracción de año laborado, tomando como base el último sueldo devengado.

De acuerdo con la resolución ministerial, la Oficina Institucional de Recursos Humanos deberá iniciar las gestiones necesarias para ejecutar los pagos, en estricto orden cronológico y según las asignaciones presupuestarias disponibles.

Además, se elaborará un procedimiento específico para garantizar la transparencia en el cumplimiento del beneficio.

🔗Te puede interesar: Mitradel alerta sobre sitio web posiblemente fraudulento que publica falsas ofertas de empleo

El documento también aclara que el pago de la prima de antigüedad será adicional a los demás derechos adquiridos por los servidores públicos de la institución. En caso de fallecimiento del exservidor, la compensación se entregará a los beneficiarios legales, conforme lo dispuesto en la Ley 10 de 22 de enero de 1998.

Con esta medida, Mitradel reafirma su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y la protección de los derechos de quienes han servido en la administración pública, subrayando que la prima de antigüedad es de interés social y tiene efecto retroactivo desde 2014.