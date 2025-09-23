Otorgan licencias temporales renovables a egresados del Inadeh en oficios técnicos

Las licencias tendrán una vigencia de cinco años y podrán ser renovadas.

Ciudad de Panamá/La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), adscrita al Ministerio de Obras Públicas, emitió la Resolución No. 042 del 20 de agosto de 2025, publicada este 23 de septiembre en Gaceta Oficial, mediante la cual se establecen Licencias Temporales Renovables (LTR) para los egresados de programas técnicos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

Las licencias tendrán una vigencia de cinco años y podrán ser renovadas. Entre los oficios reconocidos se encuentran instalador electricista, electricista general, fontanería domiciliaria, instalador fontanero y mecánico en refrigeración doméstica.

De acuerdo con la resolución, los requisitos son los siguientes:

Formulario oficial de solicitud de LTR, debidamente completado (original).

Comprobante de pago (impreso).

Copia simple de la cédula de identidad personal.

Dos (2) fotos a color tamaño carné.

Certificado de nacimiento expedido por el Tribunal Electoral con timbres fiscales (para panameños).

Copia autenticada de la resolución de residencia permanente emitida por Migración (para extranjeros residentes), además de certificado de matrimonio o nacimiento de hijos panameños, según corresponda.

Certificado oficial de finalización expedido por el Inadeh, en original y copia para efectos de cotejo.

La JTIA explicó que el otorgamiento de estas licencias se fundamenta en los programas de formación desarrollados por el Inadeh, los cuales fueron analizados por la Comisión de Reglamentación de Carrera de la propia Junta Técnica.

Así mismo, se estableció que cualquier modificación en el perfil de ingreso o egreso de dichos programas deberá ser notificada por escrito a la JTIA.

La resolución señala que la JTIA podrá realizar revisiones periódicas de los programas reconocidos para garantizar que se mantengan en correspondencia con los criterios técnicos establecidos, respetando en todo momento la autonomía académica del Inadeh.