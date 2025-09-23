Minsa investiga muerte de mujer en Azuero tras ser atendida en varios hospitales

Minsa investiga para determinar la causa de muerte de paciente que falleció tras recibir atención médica en distintas instalaciones de salud en la región de Azuero.

Hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré
Hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré / TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
23 de septiembre 2025 - 15:59

El Ministerio de Salud (Minsa), región de Los Santos, informó que inició una investigación para determinar la causa de muerte de una mujer de 49 años, procedente del distrito de Las Tablas, quien falleció tras recibir atención médica en distintas instalaciones de salud en la región de Azuero.

De acuerdo con la información oficial, la paciente fue atendida inicialmente los días 13 y 14 de septiembre en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas por presentar fiebre, dolor muscular y articular.

Posteriormente, el 15 de septiembre acudió a la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona y, el 18 de septiembre, ingresó al Hospital Regional de Azuero Anita Moreno con dolor abdominal.

Finalmente, fue trasladada al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, donde se registró su deceso.

Con el fin de esclarecer la causa del fallecimiento, el Minsa indicó que se enviaron muestras biológicas al Instituto Conmemorativo Gorgas, entidad encargada de realizar los análisis correspondientes. Una vez que se obtengan los resultados, serán comunicados de manera oficial.

La institución reiteró que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y que continuará con las investigaciones necesarias, garantizando transparencia y responsabilidad en la información que se brinde a la población.

