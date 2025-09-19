El Minsa inicia intervención en Belencillo tras muerte de un menor por parasitosis

Las comunidades de Belencillo, en el norte de Santa Fe de Veraguas, y Santa María de Belén, en Colón, se encuentran en alerta por un brote de parasitosis que ya cobró la vida de un infante de cinco años. El Ministerio de Salud (Minsa) en Veraguas ha iniciado una intervención en la zona para controlar la situación.

El primer informe oficial de la intervención, presentado por el Minsa, descarta la contaminación en las fuentes de agua que abastecen a la comunidad. Sin embargo, las autoridades sanitarias han hecho un llamado a los padres de familia para que eviten llevar a sus hijos a curanderos y acudan a los centros de salud para recibir atención médica.

La muerte del infante puso en evidencia la situación en estas comunidades. Aunque las autoridades han manifestado que los casos de parasitosis se mantienen en investigación, las denuncias comunitarias han sido consistentes en señalar la prevalencia de esta enfermedad.

La intervención busca determinar la causa exacta de los decesos y brindar el tratamiento adecuado a los afectados.

¿Qué es la parasitosis?

Según la Organización Mundial de la Salud, las parasitosis son enfermedades infecciosas causadas por parásitos que afectan la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables y en países en desarrollo. Estas infecciones se transmiten a través de malas condiciones de saneamiento, alimentos y agua contaminados, y la falta de higiene.

Los efectos negativos incluyen malnutrición, retraso en el crecimiento y desarrollo cognitivo, anemia y baja productividad, lo que perpetúa el ciclo de la pobreza.