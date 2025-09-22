Inadeh abre convocatoria para reclutamiento de instructores en Panamá Pacífico

La jornada de recepción de documentos se llevará a cabo el 2 de octubre de 2025, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Ciudad de Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la convocatoria para el Reclutamiento de Instructores 2025, dirigida a profesionales con experiencia que deseen sumarse como facilitadores en el Centro de Formación de Panamá Pacífico.

La jornada de recepción de documentos se llevará a cabo el 2 de octubre de 2025, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en las instalaciones del centro.

Requisitos

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Disponibilidad para laborar de manera presencial en turnos matutino, vespertino y nocturno.

Presentar hoja de vida.

Contar con formación en las áreas requeridas.

Acreditar de 3 a 5 años de experiencia profesional y docente.

Presentar copia de diplomas.

Áreas disponibles

El Inadeh busca instructores en diversas especialidades técnicas e industriales, entre ellas:

Sistemas industriales y automatización avanzada (2 vacantes).

Gestión de bodega y almacenamiento (1).

Logística y cadena de suministro (1).

Operación de montacargas (1).

Transporte y tráfico multimodal (1).

Servicio al cliente en logística (1).

Gestión aduanera y comercio exterior (1).

Operador de montacargas eléctricos (1).

Instalaciones eléctricas y energía renovable (2).

Automatización industrial (2).

Seguridad ocupacional y portuaria (1).

Sistema de refrigeración y climatización (2).

Mantenimiento industrial y tecnología mecánica (1).

Electromecánica (1).

Con esta convocatoria, el Inadeh busca fortalecer su equipo de profesionales y continuar ofreciendo programas de formación técnica de calidad, alineados a las demandas del sector productivo del país.