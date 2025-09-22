Inadeh abre convocatoria para reclutamiento de instructores en Panamá Pacífico

La jornada de recepción de documentos se llevará a cabo el 2 de octubre de 2025, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

22 de septiembre 2025

Ciudad de Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la convocatoria para el Reclutamiento de Instructores 2025, dirigida a profesionales con experiencia que deseen sumarse como facilitadores en el Centro de Formación de Panamá Pacífico.

Requisitos

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Disponibilidad para laborar de manera presencial en turnos matutino, vespertino y nocturno.
  • Presentar hoja de vida.
  • Contar con formación en las áreas requeridas.
  • Acreditar de 3 a 5 años de experiencia profesional y docente.
  • Presentar copia de diplomas.

Áreas disponibles

El Inadeh busca instructores en diversas especialidades técnicas e industriales, entre ellas:

  • Sistemas industriales y automatización avanzada (2 vacantes).
  • Gestión de bodega y almacenamiento (1).
  • Logística y cadena de suministro (1).
  • Operación de montacargas (1).
  • Transporte y tráfico multimodal (1).
  • Servicio al cliente en logística (1).
  • Gestión aduanera y comercio exterior (1).
  • Operador de montacargas eléctricos (1).
  • Instalaciones eléctricas y energía renovable (2).
  • Automatización industrial (2).
  • Seguridad ocupacional y portuaria (1).
  • Sistema de refrigeración y climatización (2).
  • Mantenimiento industrial y tecnología mecánica (1).
  • Electromecánica (1).

Con esta convocatoria, el Inadeh busca fortalecer su equipo de profesionales y continuar ofreciendo programas de formación técnica de calidad, alineados a las demandas del sector productivo del país.

