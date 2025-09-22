Inadeh abre convocatoria para reclutamiento de instructores en Panamá Pacífico
Ciudad de Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la convocatoria para el Reclutamiento de Instructores 2025, dirigida a profesionales con experiencia que deseen sumarse como facilitadores en el Centro de Formación de Panamá Pacífico.
La jornada de recepción de documentos se llevará a cabo el 2 de octubre de 2025, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en las instalaciones del centro.
Requisitos
Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Disponibilidad para laborar de manera presencial en turnos matutino, vespertino y nocturno.
- Presentar hoja de vida.
- Contar con formación en las áreas requeridas.
- Acreditar de 3 a 5 años de experiencia profesional y docente.
- Presentar copia de diplomas.
Áreas disponibles
El Inadeh busca instructores en diversas especialidades técnicas e industriales, entre ellas:
- Sistemas industriales y automatización avanzada (2 vacantes).
- Gestión de bodega y almacenamiento (1).
- Logística y cadena de suministro (1).
- Operación de montacargas (1).
- Transporte y tráfico multimodal (1).
- Servicio al cliente en logística (1).
- Gestión aduanera y comercio exterior (1).
- Operador de montacargas eléctricos (1).
- Instalaciones eléctricas y energía renovable (2).
- Automatización industrial (2).
- Seguridad ocupacional y portuaria (1).
- Sistema de refrigeración y climatización (2).
- Mantenimiento industrial y tecnología mecánica (1).
- Electromecánica (1).
Con esta convocatoria, el Inadeh busca fortalecer su equipo de profesionales y continuar ofreciendo programas de formación técnica de calidad, alineados a las demandas del sector productivo del país.