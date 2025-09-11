Inadeh gradúa a jóvenes en Mecánica Automotriz bajo modelo de Formación Dual

El esquema contempla cinco días de práctica laboral y un día de clases semanales en Inadeh, alcanzando un total de 2,630 horas de formación.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) celebró la graduación de 20 jóvenes en la especialidad de Mecánica Automotriz, quienes culminaron exitosamente el programa de Formación Dual, reafirmando así el compromiso institucional con la educación técnica de calidad y la inserción laboral efectiva en Panamá.

El programa, basado en el modelo 70-30, combina un 70% de formación práctica en empresas y un 30% de formación teórica y en habilidades blandas dentro del Inadeh. Durante los primeros tres meses y medio, los estudiantes reciben capacitación intensiva en valores, habilidades sociales y conocimientos técnicos básicos, antes de integrarse al entorno laboral.

Posteriormente, completan su formación en 12 empresas del sector automotriz, aplicando lo aprendido y desarrollando competencias clave como la responsabilidad, puntualidad y honestidad.

El esquema contempla cinco días de práctica laboral y un día de clases semanales en Inadeh, alcanzando un total de 2,630 horas de formación, bajo el acompañamiento permanente de instructores y monitores empresariales.

Inserción laboral exitosa

Los resultados han sido altamente positivos: de las tres ediciones del programa en esta especialidad, 84% de los egresados fue contratado por la misma empresa donde realizó su formación, mientras que el 16% restante encontró empleo en otras organizaciones gracias a la preparación adquirida.

Destaca además que el 95% ingresó sin experiencia previa, lo que convierte a la formación dual en una primera oportunidad de empleo formal para muchos jóvenes panameños.

Alianza con el sector privado

La participación activa de las empresas ha sido clave para alinear los contenidos de la formación con las demandas reales del mercado laboral, garantizando que los conocimientos adquiridos respondan a las necesidades del sector.