Mitradel reconoce permiso de trabajo a migrantes con estatus humanitario

Los migrantes con este permiso no podrán desempeñar funciones reservadas exclusivamente a nacionales ni ocupar cargos que requieran idoneidad profesional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá oficializó, mediante la Resolución Ministerial No. DM-056-2025 publicada este 15 de abril en Gaceta Oficial, el reconocimiento del Permiso de Protección de Seguridad Humanitaria como documento válido para trabajar legalmente en el país.

La resolución, firmada por la ministra de Trabajo, establece que toda persona extranjera que haya recibido dicho permiso por parte del Servicio Nacional de Migración podrá utilizarlo como permiso de trabajo, facilitando así su integración al mercado laboral formal panameño.

Esta medida se sustenta en el Decreto Ejecutivo No. 6 del 11 de marzo de 2025, que creó la figura del Permiso de Protección de Seguridad Humanitaria. La normativa busca brindar protección a personas migrantes en situación irregular o de migración no documentada con no menos de un año en el país, garantizando el respeto de sus derechos humanos y promoviendo su inserción laboral ordenada.

🔗También puedes leer: Cancelan permisos migratorios a venezolanos tras pelea por rutas en Capira

El Ministerio también definió el procedimiento para formalizar el permiso laboral: los interesados deberán acudir a la Tesorería del Ministerio, realizar un pago de B/.100.00 y presentar el comprobante correspondiente. Además, el ministerio podrá someter a evaluación o entrevista a los solicitantes, con el objetivo de validar o rechazar el permiso de trabajo.

La resolución aclara que los migrantes con este permiso no podrán desempeñar funciones reservadas exclusivamente a nacionales ni ocupar cargos que requieran idoneidad profesional, salvo que cumplan con los requisitos legales establecidos.