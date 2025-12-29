Monumento en el puente de las Américas: la demolición que provocó la reacción del gobierno chino

El monumento era un testigo de la histórica amistad entre China y Panamá, además de un memorial a los trabajadores chinos que llegaron al istmo en el siglo XIX para participar en la construcción del Ferrocarril Interoceánico y del Canal de Panamá.

El Gobierno de China reaccionó oficialmente a la demolición del monumento dedicado a la comunidad china, ubicado en el área del Puente de las Américas, una acción que calificó como “forzosa” y lamentable por el valor histórico y simbólico que representaba para ambos países.

A través de un pronunciamiento de su cancillería en la red social X, China expresó su rechazo a la medida ejecutada por la alcaldesa Stefany Peñalba y solicitó una aclaración de los hechos, así como la corrección de las irregularidades y la reparación del impacto negativo causado.

China protestó ante Panamá por la demolición y le pidió que esclarezca el asunto, rectifique las irregularidades del gobierno local y repare el impacto negativo lo antes posible", indican.

Según el comunicado, el monumento era un testigo de la histórica amistad entre China y Panamá, además de un memorial a los trabajadores chinos que llegaron al istmo en el siglo XIX para participar en la construcción del Ferrocarril Interoceánico y del Canal de Panamá. El Gobierno chino destacó que muchos de estos trabajadores cruzaron los océanos en condiciones adversas y que algunos incluso murieron durante estas obras, consideradas pilares del desarrollo del país.

El pronunciamiento también resaltó que la estructura reconocía la integración de la comunidad china en la sociedad panameña, un proceso que ha dejado huella en la economía, la cultura y el comercio nacional.

La demolición del monumento el pasado sábado 27 de diciembre, generó una fuerte reacción en Panamá, incluyendo manifestaciones de rechazo por parte de miembros de la comunidad china y sectores ciudadanos. El presidente de la República, José Raúl Mulino, condenó públicamente la demolición y calificó el hecho como un error que no representaba la posición del Gobierno Nacional.

El caso ha abierto un debate sobre la preservación de la memoria histórica, el respeto a los aportes de comunidades migrantes y la coordinación entre autoridades locales y el Gobierno central, en un contexto donde las relaciones diplomáticas entre Panamá y China se mantienen como un tema de alto interés nacional e internacional.

Entre las acciones en contra de la decisión de Peñalba también se ha presentado una denuncia por abuso de autoridad ante el Ministerio Público que ha iniciado las investigaciones.