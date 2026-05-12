Monumento de la comunidad china, puertos y cooperación entre los temas abordados por diputados en visita a China
De acuerdo con la representación diplomática china, la visita permitió a los parlamentarios “constatar de primera mano el vibrante desarrollo de China” y conocer modelos de gestión y cooperación impulsados por ese país.
Una delegación de siete integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad China-Panamá de la Asamblea Nacional realizó una visita oficial a China entre el 3 y el 9 de mayo, informó la Embajada de China en Panamá.
Durante el recorrido, los diputados visitaron las ciudades de Beijing, Tianjin, Cantón y Shenzhen, donde sostuvieron reuniones con representantes de la Asamblea Popular Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) y la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero.
Según la embajada, durante los encuentros ambas partes intercambiaron opiniones sobre asuntos legislativos, políticas internas y relaciones exteriores.
Además, abordaron temas vinculados a la cuestión de Taiwán, los puertos y el monumento a la comunidad china en Panamá.
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La delegación también visitó el Museo de la Historia del PCCh, la Feria de Cantón, el Puerto de Tianjin y la empresa tecnológica Huawei.
Los diputados que participaron de la visita fueron:
- Patsy Lee
- Jairo Salazar
- Arquesio Arias
- Didiano Panilla
- Jertrudis Rodríguez
- Roberto Archibold
Asimismo, recorrieron comunidades locales y universidades para conocer experiencias relacionadas con gobernanza y desarrollo social en China.
De acuerdo con la representación diplomática china, la visita permitió a los parlamentarios “constatar de primera mano el vibrante desarrollo de China” y conocer modelos de gestión y cooperación impulsados por ese país.
La Embajada de China en Panamá calificó la gira como “todo un éxito” y aseguró que representó “un importante acercamiento para fortalecer la confianza mutua, ampliar la cooperación y promover la amistad entre los dos países”.