MOP atiende deslizamientos de tierra en dos puntos de Ñürüm

Las labores del MOP buscan restablecer el acceso terrestre para los residentes y productores que utilizan esta ruta.

Comarca Ngäbe-Buglé/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecuta trabajos de emergencia en Loma del Peñón y Loma La Guacamaya, dos de los puntos afectados por deslizamientos de tierra en el distrito de Ñürüm, comarca Ngäbe-Buglé, para recuperar las condiciones de circulación y reducir los riesgos en las vías.

En Loma del Peñón, las cuadrillas trabajan en la remoción de tierra y material acumulado sobre la carretera, luego de los recientes deslizamientos que interrumpieron el paso. Las labores buscan restablecer el acceso terrestre para los residentes y productores que utilizan esta ruta.

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Mientras tanto, en Loma La Guacamaya, los equipos realizan trabajos de limpieza y perfilado de taludes para disminuir la posibilidad de nuevos desprendimientos que puedan afectar la vía.

Estas intervenciones están a cargo de la División Regional Comarcal Sur del MOP y forman parte de las acciones de emergencia para atender los puntos afectados y contribuir a la circulación segura en esta zona de la comarca Ngäbe-Buglé.