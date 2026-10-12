MOP realiza dragado de más de 4 kilómetros de cauce en Changuinola para reducir inundaciones

Como parte de las labores de mantenimiento vial en la provincia, el MOP también realiza trabajos de parcheo en la carretera hacia Charagre, en el corregimiento de El Silencio.

Bocas del Toro/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecuta trabajos de dragado y canalización en el sector de California, corregimiento de Finca 51, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de mejorar el drenaje y reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada lluviosa.

Los trabajos, desarrollados por el Departamento de Mantenimiento, responden a una solicitud de la comunidad y contemplan, en esta primera fase, la intervención de más de cuatro kilómetros de cauce para facilitar el flujo del agua y disminuir posibles desbordamientos que afecten a las comunidades cercanas.

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Como parte de las labores de mantenimiento vial en la provincia, el MOP también realiza trabajos de parcheo en la carretera hacia Charagre, en el corregimiento de El Silencio.

Estas intervenciones incluyen la aplicación de liga asfáltica RC, la colocación de asfalto en frío y la posterior compactación, con el propósito de mejorar las condiciones de la superficie de rodadura y facilitar el tránsito vehicular.

Las acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento que desarrolla la entidad para atender las necesidades de las comunidades y mejorar las condiciones de drenaje e infraestructura vial en la provincia.