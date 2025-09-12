MOP licitará 12 proyectos del programa ‘Tapahuecos’ en enero de 2026

Con estas licitaciones, el MOP busca fortalecer la red vial nacional y dar respuesta a comunidades que demandan mejores condiciones.

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que en enero de 2026 abrirá el proceso de licitación de 12 proyectos del programa “Tapahuecos”, con una inversión superior a los B/. 36 millones, que beneficiará a más de un millón de habitantes en diferentes regiones del país.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que los trabajos de mantenimiento y reparación vial se ejecutarán en áreas como David, Alto Boquete, Santiago, Penonomé, La Chorrera, Arraiján, Capira, Tocumen, Pacora, Volcán, Chitré y Ocú.

“Además de estos 12 proyectos, el MOP evalúa licitar otros ‘Tapahuecos’ en 2026”, adelantó Andrade.

Subrayó que este plan representa una apuesta decidida por la mejora de la infraestructura vial, con impacto directo en la dinamización de la economía y la generación de empleos directos e indirectos.

Más licitaciones en camino

El ministro también informó que en enero se dará a conocer un cronograma de licitaciones para la rehabilitación de carreteras estratégicas, entre ellas:

Carretera Panamericana (CPA) – Punta Chame , con una inversión de B/. 12 millones.

, con una inversión de B/. 12 millones. Vía Santiago – Soná , con una inversión de B/. 22 millones.

, con una inversión de B/. 22 millones. Carretera Portobelo – El Cruce – Cuango , con una inversión de B/. 10 millones.

, con una inversión de B/. 10 millones. Carretera José Agustín Arango (entrada Cerro Azul – Pacora), con una inversión de B/. 10 millones, considerada clave para mejorar el flujo vehicular en este sector.

Con estas licitaciones, el MOP busca fortalecer la red vial nacional y dar respuesta a comunidades que demandan mejores condiciones de movilidad y transporte.