MOP anuncia inversión de $200 millones para proyectos viales en Vía España y Omar Torrijos

Esta inversión priorizará dos importantes proyectos de infraestructura en la capital: la ampliación de la Vía España enfocada en el transporte público y la avenida Omar Torrijos.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció este viernes que priorizará dos importantes proyectos de infraestructura en la capital: la ampliación de la Vía España enfocada en el transporte público y la avenida Omar Torrijos. Según informó el ministro José Luis Andrade, ambos proyectos podrían representar una inversión conjunta de hasta $200 millones de dólares.

“Estamos rescatando proyectos que fueron abandonados en gobiernos anteriores, tanto en el del presidente Varela como en el pasado gobierno. Un ejemplo de esto es la ampliación de la Vía España para los buses, que fue solicitada pero nunca ejecutada. Ahora se va a hacer. También retomaremos la ampliación de la avenida Omar Torrijos, otro proyecto pendiente desde la administración Varela”, explicó Andrade.

El ministro también señaló que se están tomando medidas para asegurar que las empresas contratistas cumplan con sus responsabilidades.

“Estamos muy pendientes de que los contratistas cumplan con sus trabajos. Ya se han realizado procesos de subrogación y se han firmado adendas para avanzar con estos proyectos”, agregó.

Supervisión de obras en Veraguas

Como parte de sus recorridos oficiales, el titular del MOP visitó esta semana la provincia de Veraguas, donde inspeccionó varias obras viales en ejecución. Entre ellas se destacan la construcción de la carretera Santiago–San Francisco–Santa Fe y la ampliación a cuatro carriles en el sector de Canto del Llano.

Según Andrade, la supervisión directa busca garantizar que los trabajos se ejecuten conforme a los plazos establecidos y con los estándares de calidad requeridos.

Con información de Ney Castillo