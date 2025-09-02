MOP: 11 empresas participaron en acto de homologación del proyecto de la Ruta del Café y segunda entrada a Boquete

El proyecto pretende fortalecer la integración de Chiriquí con el resto del país y aportar al desarrollo social, turístico y económico de la zona.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó el acto público de homologación del proyecto “Diseño, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Ruta del Café y Segunda Entrada de Boquete”, en la provincia de Chiriquí.

Con un precio de referencia de B/. 27 millones y una extensión aproximada de 25.2 kilómetros, la obra busca mejorar la conectividad de Boquete, rehabilitar y mantener la red vial de la región, garantizando mayor seguridad y accesibilidad para los residentes y visitantes.

La reunión de homologación, realizada de manera virtual, contó con la participación de 11 empresas interesadas, que presentaron observaciones al pliego de cargos.

Durante la jornada se atendieron consultas administrativas, legales y técnicas, con el fin de garantizar el cumplimiento de normativas y estándares de calidad, además de identificar posibles riesgos.

Alcance del proyecto

La iniciativa incluye la rehabilitación de diversas calles estratégicas en Boquete:

Vía Volcancito : desde Alto Boquete hasta la intersección con la vía El Salto (9,49 km).

: desde Alto Boquete hasta la intersección con la vía El Salto (9,49 km). Vía El Salto : desde su intersección con la vía Volcancito hasta la Avenida Centenario en Bajo Boquete (6,47 km).

: desde su intersección con la vía Volcancito hasta la Avenida Centenario en Bajo Boquete (6,47 km). Vía Jaramillo Arriba – Jaramillo Abajo (5,89 km).

(5,89 km). Vía Jaramillo Centro – Bajo Boquete (por el Puente Bailey) (0,87 km).

(por el Puente Bailey) (0,87 km). Conexión El Salto – Alto Quiel (2,48 km).

Además, se contempla la rehabilitación de seis puntos críticos ubicados en las rutas de Volcancito, El Salto y la conexión con Alto Quiel.

El proyecto también incluye la construcción de más de 8 mil metros cuadrados de aceras (con 1.50 metros de ancho y 0.10 metros de espesor), lo que reforzará la seguridad peatonal.

Estudios y diseños

En su fase inicial, la obra incorporará estudios de tránsito, topográficos, de suelos, hidrológicos, geológicos y geotécnicos, con énfasis en la estabilidad de los puntos críticos. También se desarrollarán diseños geométricos, de pavimento, estructuras (puentes y cajones pluviales), drenajes, señalización y seguridad vial, así como la reubicación de servicios públicos y privados.

La Ruta del Café será ejecutada bajo el esquema de “llave en mano”, que contempla tres años de mantenimiento por estándares, asegurando la durabilidad y calidad de la infraestructura.