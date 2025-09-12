Una mujer fue capturada tras 12 años prófuga de la justicia

Allanamiento da con la aprehensión de una mujer con historial delictivo en Juan Díaz

Una mujer que se mantenía prófuga de la justicia por delitos de tráfico internacional de drogas y robo agravado fue capturada durante un allanamiento en Juan Díaz la mañana de este viernes.

La diligencia fue realizada por miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público en busca de esta dama que tenía 12 años prófuga de la justicia.

Esta persona se mantenía acompañada de un hombre, que luego de las diligencias también fue puesto a órdenes de las autoridades al encontrar en la vivienda una gran cantidad de bolsas que contenían presuntas drogas y dinero en efectivo.

Desde el año 2013 se mantuvo prófuga de la justicia y tiene en su historial delictivo un proceso por evasión de la justicia cuando se fugó del centro penal.