Senniaf lamenta conflicto violento entre estudiantes de Veraguas

Tras la circulación de un video en redes sociales donde se observa una violenta riña entre varios estudiantes de tres centros educativos de la provincia de Veraguas, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) se pronunció y manifestó su “profunda preocupación” por este hecho.

“Este tipo de conductas, que en muchos casos se presentan como una manera equivocada de resolver conflictos, pueden estar influenciadas por los entornos familiares, comunitarios y escolares”, advirtió Senniaf, institución rectora en materia de protección de derechos de la niñez y la adolescencia.

Para la Senniaf, este tipo de actuaciones violentas requieren una atención integral y sostenida que permita “promover modelos de convivencia basados en el respeto, la empatía y el diálogo”.

Ante esta situación, recalcó que continuarán las coordinaciones a través de mesas de trabajo interinstitucionales con autoridades locales, educativas, de salud y de seguridad, para reforzar las acciones de prevención y atención, con el propósito de garantizar entornos escolares seguros, protectores y libres de violencia.

“Hacemos un llamado a los padres de familia, docentes y a la comunidad en general a redoblar esfuerzos en el acompañamiento y orientación de los adolescentes, recordando que el compromiso con su bienestar es una tarea compartida que demanda unidad y corresponsabilidad”, subrayó Senniaf.

En el caso en mención, un cuchillo salió a relucir en medio de la pelea.

Tras este hecho, las autoridades educativas anunciaron la vigilancia de la Policía de Niñez en varios centros educativos de la región.