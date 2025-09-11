Riña con arma blanca desata preocupación en tres escuelas de Veraguas

Los padres de familia de estudiantes de tres colegios exigen medidas de seguridad para sus hijos y establecen comité luego de una riña donde salió a relucir un arma blanca.

Vehículo de la Policía Nacional fuera del centro educativo Ángel María Herrera en la provincia de Coclé
Vehículo de la Policía Nacional fuera del centro educativo Ángel María Herrera en la provincia de Coclé / TVN Noticias
Cecilia Torres - Periodista
11 de septiembre 2025 - 13:55

Veraguas/Una riña entre estudiantes generó preocupación en padres y autoridades del Instituto Profesional y Técnico Omar Torrijos, el Colegio Padre Canovas y el Colegio José Santo Puga cuando en medio de las agresiones relució un arma blanca.

Esta situación obligó a que los comités encargados de atender las realidades en los distintos colegios solicitaran un encuentro interinstitucional con el Senniaf, la Policía Nacional, la Policía de Menores, el Mides, el Ministerio de Educación, directivos del plantel y gabinetes psicopedagógicos a fin de encontrar soluciones a la ola de violencia que afecta a los estudiantes.

“Hice un planteamiento a la mesa principal de que las aulas que tiene el IPT vacías se utilicen para una escuela vocacional donde pueda estar Senniaf, la policía, y traer las entidades que tienen que estar vigilando de cerca a estos estudiantes que también merecen aprender, que también merecen ser escuchados”, manifestó Jorge Caballero, presidente del Club de Padres de Familia del Instituto Profesional y Técnico Omar Torrijos.

La dirección regional del Ministerio de Educación en Veraguas y directivos de la gobernación se mantienen en sesión con los directivos de las otras instituciones encargadas y padres de familia, para remediar la situación y evitar que los hechos se vuelvan a repetir.

Con información de Ney Castillo

