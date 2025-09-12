Caso DGI: Condenan a dos personas y ordenan detención de exfuncionarios por blanqueo de capitales

La defensa apeló las medidas cautelares impuestas a cuatro de los seis implicados, por lo que la audiencia de apelación se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2025, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones de Plaza Fortuna.

Ciudad de Panamá/Cuatro personas fueron detenidas y dos condenadas por la presunta comisión de los delitos de peculado, seguridad informática y blanqueo de capitales, los cuales habrían provocado una lesión patrimonial superior a 11 millones de dólares en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Con esta decisión concluyó ayer jueves la audiencia de garantías contra seis personas investigadas por los delitos mencionados. Durante el acto, se legalizó la aprehensión de todos los implicados y se decretó la medida cautelar de detención provisional para cuatro de ellos (tres exfuncionarios y un particular, este último señalado como testaferro).

En cuanto a las dos personas que se acogieron a acuerdos de pena, se trata de una exfuncionaria de esta administración, condenada a 60 meses de prisión, y un particular que recibió una pena de 48 meses. Ambos fueron sancionados por los delitos ya señalados.

Ante esta decisión, las defensas presentaron recurso de apelación, quedando agendada la audiencia correspondiente para el 29 de septiembre de 2025, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones de Plaza Fortuna.

Sobre las medidas cautelares dictadas a cuatro de los implicados, Vergara sustentó que eran necesarias y proporcionales. Además, consideró los riesgos procesales existentes, tales como el peligro de afectar medios de prueba, el riesgo para la comunidad por la naturaleza del hecho y el peligro para la víctima, que en este caso es el Estado.

La fiscalía presentó la formulación de cargos, sustentada en informes de la DGI y de la Unidad de Análisis Financiero, que advierten de beneficios fiscales irregulares otorgados a empresas mediante la manipulación de la plataforma E-tax.

Según la investigación, los exfuncionarios ingresaban solicitudes de corrección de pagos que derivaban en la cesión de créditos fiscales a compañías que no cumplían con los requisitos. Se han identificado dos casos concretos en los que empresas recibieron créditos por unos 12.3 millones de dólares cada una.

Uno de los señalados es un exjefe de cuentas corrientes de la DGI, cuyas cuentas bancarias registraron movimientos financieros que también involucran a otros funcionarios. La fiscalía destacó que la denuncia que dio origen al caso fue presentada de forma anónima el pasado 10 de mayo de 2025.

Testimonios incluidos en el expediente indican que los exfuncionarios confiaban en que las operaciones no serían detectadas, ya que los pagos recibidos se manejaban a través de cuentas de terceros o familiares, para luego ser repartidos.

El caso

De acuerdo con las pesquisas, el modus operandi del grupo consistía en manipular la plataforma digital del sistema tributario de la DGI, con lo cual favorecían de manera irregular a empresas que no cumplían con los requisitos establecidos en la ley.

"Se trata de diligencias desarrolladas como parte de la investigación por irregularidades en el uso de la plataforma E-tax, sistema en línea que facilita a los contribuyentes, realizar desde su hogar u oficina, todas las transacciones sobre los servicios que ofrece la institución", indicó el Ministerio Público.

Agregan que con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, este grupo de personas validaba cesiones de crédito fiscales sin cumplir con los requisitos de ley, ocasionando pérdidas millonarias a la Dirección General de Ingresos y obteniendo beneficios para ellos y sus familiares.

También le puede interesar: