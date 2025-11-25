Mujeres marchan para exigir fin a la violencia de género

Durante el recorrido y al finalizar la marcha, diversas organizaciones reiteraron que la violencia no solo se manifiesta de forma física.

Ciudad de Panamá/Decenas de mujeres marcharon este martes desde la Iglesia del Carmen, en Vía España, hasta las afueras de la Procuraduría General de la Nación, en una manifestación que buscó visibilizar la violencia que enfrentan miles de panameñas. La movilización se desarrolló en el marco del 25 de noviembre, fecha en la que a nivel mundial se hace un llamado para eliminar todo tipo de violencia contra la mujer.

La mayoría de las asistentes vistieron de morado, color emblemático de esta lucha, con el cual recordaron a las víctimas y exigieron mayor acción institucional.

Durante el recorrido y al finalizar la marcha, diversas organizaciones reiteraron que la violencia no solo se manifiesta de forma física. Señalaron también agresiones psicológicas, económicas, laborales y sociales que continúan afectando la vida de las mujeres en el país. A ello se suma la falta de atención oportuna: según cifras oficiales, el 57% de las mujeres que han denunciado violencia no ha recibido el acompañamiento estatal necesario.

En su intervención, representantes del movimiento destacaron que este 25 de noviembre también recuerda la historia de resistencia que dio origen a la fecha.

🔗Puedes leer: 5 días desaparecida: Padres de Yiliham Guerrero, de 15 años, claman por ayuda para encontrarla

“Desde la década del 60, cuando fueron asesinadas las hermanas Mirabal, nuestras queridas mariposas en República Dominicana por el dictador Trujillo, las mujeres hemos tomado el compromiso de levantar y multiplicar la voz de las hermanas Mirabal para garantizar una vida libre de violencia”, expresó Dalis Batista, de la Unión Nacional de Mujeres Panameñas.

La dirigente agregó que este tipo de violencia sigue siendo utilizada como un mecanismo para silenciar a quienes se oponen a las desigualdades y a los modelos sociales que perpetúan la discriminación.

“La violencia se ha convertido en la herramienta más importante para callar las voces de quienes estamos en desacuerdo con los resultados de este modelo económico, político y social”, afirmó.

Con información de Meredith Serracín