Mulino se reúne con la Liga Parlamentaria de Japón

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro con la Liga Parlamentaria de Amistad Panamá–Japón, en el marco de la gira oficial que realiza por territorio japonés desde el martes.

La Liga, dirigida por Ritter Díaz, desempeña un papel clave en la promoción del diálogo y la cooperación entre legisladores de ambos países, siendo un puente para fortalecer la colaboración económica, cultural y diplomática.

A través de intercambios regulares, este organismo ha contribuido al entendimiento mutuo y a la promoción de intereses compartidos entre Panamá y Japón.

El vicecanciller Carlos Hoyos destacó el inicio de la agenda oficial en Japón. “Arrancamos agenda activa en Japón con una reunión junto al señor Presidente con la Liga Interparlamentaria de Japón. La agenda es muy propositiva, buscando atraer inversiones y avances diplomáticos entre naciones amigas con valores e intereses en común”, escribió en su cuenta de X. sociales.

Agenda de alto nivel

El próximo 6 de septiembre, Mulino participará en la Expo 2025 de Osaka, donde se celebrará el Día Nacional de Panamá.

Durante su estadía, por Japón el mandatario abordará proyectos estratégicos para el país, entre ellos:

La construcción de un gasoducto por el Canal de Panamá .

. Los avances de la Línea 3 del Metro .

. El tren Panamá–David–Frontera , considerado obra insignia de su administración.

, considerado obra insignia de su administración. Nuevos desarrollos portuarios .

. La promoción del registro panameño de naves, como ventaja competitiva en la industria marítima global.

Delegación oficial

A Mulino lo acompañan la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Canal de Panamá); el vicecanciller Carlos Hoyos; el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el administrador de la Autoridad Marítima, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.