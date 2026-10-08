Municipio de La Chorrera inicia moratoria para el pago de obligaciones municipales

La medida estará vigente del 1 de octubre al 30 de diciembre y aplicará a los departamentos de Negocios, Vehículos y Publicidad.

Distrito de La Chorrera. / Redacción de TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
08 de octubre 2026 - 15:54

El Municipio de La Chorrera anunció el inicio formal de un periodo de moratoria que permitirá a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones municipales pendientes y acceder a descuentos en multas, desacatos, recargos e intereses.

La medida estará vigente del 1 de octubre al 30 de diciembre y aplicará a los departamentos de Negocios, Vehículos y Publicidad.

Durante octubre, los contribuyentes podrán obtener una exoneración del 100%; en noviembre, el beneficio será del 80%, mientras que en diciembre se aplicará una exoneración del 60%.

El municipio también estableció condiciones especiales para las obligaciones relacionadas con contratos de compraventa de terrenos municipales y arrendamientos de terrenos, bóvedas y osarios de cementerios municipales.

En estos casos, se contempla una exoneración del 100% al cancelar la totalidad de la suma adeudada a capital. También se establece una exoneración del 80% al cancelar el capital, además de un beneficio del 50% sobre intereses y recargos.

La administración municipal instó a los contribuyentes a aprovechar el periodo establecido para regularizar sus cuentas y evitar que las obligaciones pendientes continúen acumulando recargos e intereses.

Municipio de Chorrera anuncia moratoria
Municipio de Chorrera anuncia moratoria / Municipio de Chorrera

Noticias relacionadas

La Chorrera celebrará 171 años de fundación entre crecimiento urbano y nuevos desafíos La Chorrera proyecta renovar el parque Tomás Martín Feuillet con una inversión de 620 mil dólares

Temas relacionados

Municipio de Chorrera Moratoria pagos
Si te lo perdiste
Lo último
stats