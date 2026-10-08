Municipio de La Chorrera inicia moratoria para el pago de obligaciones municipales

La medida estará vigente del 1 de octubre al 30 de diciembre y aplicará a los departamentos de Negocios, Vehículos y Publicidad.

El Municipio de La Chorrera anunció el inicio formal de un periodo de moratoria que permitirá a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones municipales pendientes y acceder a descuentos en multas, desacatos, recargos e intereses.

La medida estará vigente del 1 de octubre al 30 de diciembre y aplicará a los departamentos de Negocios, Vehículos y Publicidad.

Durante octubre, los contribuyentes podrán obtener una exoneración del 100%; en noviembre, el beneficio será del 80%, mientras que en diciembre se aplicará una exoneración del 60%.

El municipio también estableció condiciones especiales para las obligaciones relacionadas con contratos de compraventa de terrenos municipales y arrendamientos de terrenos, bóvedas y osarios de cementerios municipales.

En estos casos, se contempla una exoneración del 100% al cancelar la totalidad de la suma adeudada a capital. También se establece una exoneración del 80% al cancelar el capital, además de un beneficio del 50% sobre intereses y recargos.

La administración municipal instó a los contribuyentes a aprovechar el periodo establecido para regularizar sus cuentas y evitar que las obligaciones pendientes continúen acumulando recargos e intereses.