Navidad en Panamá: Llegan los primeros arbolitos provenientes de Canadá

Ciudad de Panamá/Los primeros árboles de Navidad naturales ya están en Panamá. Este martes, La Casa del Jamón recibió los primeros ejemplares canadienses de la temporada, marcando el inicio anticipado de una tradición que cada año se vuelve más emotiva para miles de familias.

Ricardo Gago, propietario del reconocido negocio, reveló que este año la temporada de venta comenzó antes de lo habitual: “Por primera vez en nuestra larga historia, iniciamos la venta de árboles de Navidad el 15 de noviembre”. Y no fue en vano: “El sábado y el domingo, esto era de locos, total. La gente venía desde temprano, buscando el árbol perfecto”.

Los árboles que ya están disponibles son de origen canadiense, apreciados por su altura, densidad y aroma auténtico. Se ofrecen en tres tamaños —pequeño, mediano y grande— con precios que van desde los 80 hasta los 150 dólares. “Son los primeros en llegar —explicó Gago—. Están almacenados en contenedores refrigerados a cero grados para mantener su frescura natural”.

Pero esto es solo el comienzo. Mañana miércoles arribarán nuevos contenedores, tanto de Canadá como de Estados Unidos, lo que ampliará la variedad y podría ajustar los precios según la disponibilidad. “Estos son los primeros, pero vendrán muchos más. La Navidad no se hace esperar”, aseguró Gago.

La Casa del Jamón, tradicionalmente conocida por sus jamones y productos gourmet, se ha convertido en el destino más esperado por las familias panameñas que buscan un árbol real, vivo y lleno de tradición. “No es solo un árbol —dijo Gago—. Es parte de los recuerdos, de lo que vivimos en casa, de lo que compartimos con los nuestros”.

Con información de Hellen Concepción.