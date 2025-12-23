Más de 1,800 niños culminan formación inicial en los Caipis del Mides

El Mides realizó recientemente un acto de reconocimiento a 45 niños y niñas pertenecientes a los cuatro Caipis de Panamá Centro.

Ciudad de Panamá/Un total de 1,835 niños y niñas culminaron su etapa de formación inicial en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el año 2025, marcando un avance significativo en el fortalecimiento de la atención integral a la niñez y reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo temprano como base para un mejor futuro.

Como parte de este cierre de ciclo, el Mides realizó recientemente un acto de reconocimiento a 45 niños y niñas pertenecientes a los cuatro Caipis de Panamá Centro: Porvenir, Arroyito Mío, Lorena de Domínguez Marín y Caipi MIDES Sede.

Los menores culminaron el nivel maternal C y se preparan para iniciar su etapa escolar en prekínder dentro del sistema educativo del Ministerio de Educación.

La actividad se desarrolló en un ambiente cargado de alegría y orgullo, con la participación de padres de familia, educadoras, autoridades del Mides y colaboradores.

Durante el acto, los graduandos ofrecieron una presentación artística que incluyó la declamación de una poesía dedicada a las madres y la interpretación del villancico “Mi burrito sabanero”, que fue recibida con aplausos por los asistentes.

En el marco de la ceremonia, se reconoció la labor del personal de los Caipis, especialmente de las educadoras y equipos de apoyo, quienes acompañan diariamente el crecimiento y aprendizaje de los niños, convirtiéndose en un pilar fundamental para el desarrollo integral de la niñez y el respaldo a las familias.

La coordinadora nacional de los Caipi, Pastorita Castillo, destacó la importancia de la atención en la primera infancia y citó estudios científicos que evidencian que una adecuada estimulación durante los primeros cuatro años de vida fortalece de manera significativa el desarrollo presente y futuro de los niños.

“Estos espacios de aprendizaje representan una oportunidad valiosa que les brinda a nuestros niños un paso adelante, no solo en lo académico, sino también en lo social y emocional”, explicó.

Castillo hizo además un llamado a los padres de familia a aprovechar los servicios que ofrece el Mides a través de los Caipis.

“Los Caipis están preparados para que los niños aprendan, compartan y socialicen. Contamos con alimentación, personal altamente capacitado, equipos de supervisión y canales abiertos para atender cualquier inquietud de las familias. Las puertas de los Caipis están abiertas durante todo el año”, detalló.

Los padres también resaltaron los beneficios del programa. Lizeth Varela, madre de Killian Bass, de 4 años, señaló los avances logrados por su hijo expresando que “ha aprendido bastante, se desenvuelve mejor, conoce los números, ha desarrollado el compañerismo y le encanta ir a la escuela”.

Actualmente, el Mides cuenta con 95 Caipis activos a nivel nacional, donde durante 2025 se brindó atención integral a más de 2,000 niños y niñas.

Para 2026, la institución proyecta la adecuación e inauguración de 10 nuevas estructuras, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar que más familias panameñas tengan acceso a servicios de calidad para la primera infancia.