Normalizar el consumo de alcohol está causando una crisis silenciosa, alertan expertos

Coclé/Personas en proceso de recuperación del alcoholismo provenientes de Panamá y otros países participaron en la Convención Nacional contra el Alcoholismo, realizado en el distrito de Penonomé, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento terapéutico y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta enfermedad.

Durante el encuentro, psicólogos y psiquiatras especializados coincidieron en que el alcoholismo, al igual que otras enfermedades crónicas, requiere seguimiento permanente, tratamiento continuo y apoyo integral. Asimismo, se destacó la importancia del acompañamiento familiar y comunitario como un pilar fundamental para lograr avances sostenidos en los procesos de rehabilitación.

En el congreso, varios participantes compartieron testimonios de vida, relatando cómo lograron transformar sus hábitos tras reconocer su adicción. Uno de ellos hizo un llamado a quienes aún consumen alcohol de forma habitual, señalando que, aunque socialmente se normaliza, “poco a poco se convierte en un problema que destruye vidas”. Afirmó que al iniciar terapia comprendió que no estaba solo y que existían redes de apoyo para vivir libre del alcohol.

La psicóloga Chernar Herrera informó que en la actividad participaron 350 personas nacionales y 100 internacionales, y resaltó que Alcohólicos Anónimos fue creada para brindar acompañamiento, entendiendo que el alcoholismo es una enfermedad crónica.

Herrera advirtió además que el alcohol es la primera droga de consumo a nivel mundial y que actualmente niños desde los 12 años ya inician su consumo, una práctica que se ha normalizado en la sociedad pese a sus graves efectos en la salud y la convivencia social.

Información de Nathaly Reyes