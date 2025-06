Nueva bancada en la Asamblea Nacional integrada por diputados 'independientes' y de MOCA

Ciudad de Panamá, Panamá/Una nueva bancada integrada por diputados independientes y miembros del Movimiento Otro Camino (MOCA) ha surgido en la Asamblea Nacional, tal como se ha conocido este lunes 16 de julio a través de un video colgado en redes sociales.

La bancada la integran el diputado independiente Betserai Richards y los diputados de MOCA Grace Hernández, Ernesto Cedeño y José Pérez Barboni.

Richards dijo que la facción ha sido conformada por la necesidad que “tiene el país por una Asamblea que represente los intereses de los panameños”.

Por su parte, Grace Hernández destaca que la unión es para “transformar a Panamá”.

El diputado Cedeño dijo que desde el 1 de julio buscarán la unidad y los acuerdos necesarios para resolver los problemas que el país demanda.

En tanto, Barboni indicó que este paso “los acerca a lo que los panameños esperan de sus miembros de la Asamblea Nacional: fiscalización, transparencia y las leyes que trabajen por un mejor país”.

Más temprano, en Noticias AM, el diputado Cedeño no dio detalles sobre este tema. Tampoco lo hicieron ayer en el programa Radar, ni la diputada Hernández ni el diputado Barboni.

Para integrar una nueva bancada se necesitaban cuatro integrantes.

El diputado Betserai Richards, quien formó parte de la bancada independiente Vamos durante el primer periodo de sesiones ordinarias 2024-2025 de la Asamblea Nacional, dio a conocer el pasado lunes 2 de junio que se desvinculaba de esa bancada, para "seguir siendo independiente".

"Hoy he decidido desvincularme, convencido de que la independencia es el camino correcto para honrar la confianza que ustedes, mis electores, depositaron en mí", expresó Richards en una carta a sus electores.

Reveló que, tras varios meses de trabajo legislativo, marcado en muchas ocasiones por fricciones con diputados de la bancada Vamos, decidió que se mantendría "como el diputado independiente que el pueblo eligió, sin ataduras y con libertad de pensamiento".

Para Richards, "la independencia no es un concepto abstracto" y su misión como diputado "independiente" es únicamente velar por los "intereses del pueblo, sin ataduras, lineamientos o agendas particulares".

"Es el compromiso de fiscalizar con objetividad, de legislar con libertad de criterio y de priorizar siempre el bienestar ciudadano", subrayó en su momento.

Richards, quien obtuvo más de 33 mil votos en las elecciones de 2024 sin respaldo de partidos ni figuras políticas, explicó en una entrevista a TVN Noticias que su decisión responde al deseo de retomar el rumbo independiente que, según él, refleja el mandato popular recibido.

Richards, al preguntársele sobre sus posibles aspiraciones a la junta directiva de la Asamblea Nacional, dijo que solo aceptaría la presidencia del Órgano Legislativo, aunque dejó claro que no está cerrado en el tema.

En entrevista en Noticias AM, señaló que "en lo personal, el único cargo al que aspiraría es a la presidencia de la Asamblea. Esa posibilidad no está cerrada. Considero que dentro de la junta directiva deben estar representados los diputados electos de manera independiente".

"No me interesa la vicepresidencia; mi aspiración sería únicamente la presidencia. Sin embargo, sé que hay otros colegas dentro de la bancada independiente que también tienen interés en postularse. He escuchado sus aspiraciones y, al final, para llegar a la presidencia de la Asamblea, lo que se necesita es ser diputado y conseguir los votos. Hay compañeros que están considerando aspirar tanto a la presidencia como a las vicepresidencias", expresó Richards.