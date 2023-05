Nueva fecha para audiencia en caso de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera

Ciudad de Panamá/Una causa criminal fue abierta contra nueve personas, entre ellas, el exministro de Obras Públicas, Federico Suarez, en el caso por supuestas irregularidades en la ampliación de la Autopista Arraiján-La Chorrera, que involucra a exfuncionarios de alto perfil del quinquenio 2009-2014.

En la resolución emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, se fijó como fechas de audiencia ordinaria los días 11 y 12 de enero de 2024, a las 8:20 a.m., y como fechas alternas los días 6 y 7 de febrero del mismo año y a la misma hora.

En el auto de llamamiento a juicio, el tribunal negó por improcedente un incidente de nulidad constitucional presentado por el defensor particular Rosendo Miranda Sánchez , al considerar que no se materializa la nulidad planteada por el abogado, al indicar que: “Debemos reiterar que nuestra norma de procedimiento, en efecto, contempla causales de nulidad en materia penal, mismas que una vez se tengan acreditadas o demostradas en determinada causa, pueden llegar a invalidar una actuación o un proceso, en razón de nulidad por contravención o las normas, empero, en esta oportunidad no se configuran” .

Por otra parte, se mantiene la medida cautelar personal impuesta en su momento a ocho de los imputados. Además, se canceló la fianza de excarcelación que pesa a favor de Suarez, exministro del MOP, en atención al artículo 2169 del Código Judicial y, en consecuencia, se le aplicaron las medidas cautelares personales de reporte periódico los 15 y 30 de cada mes, la prohibición de salida del país y la obligación de permanecer residiendo en el domicilio aportado a esta causa penal.

Cabe resaltar que, una vez notificadas todas las partes, se abrirá el periodo probatorio de un término de cinco días improrrogables, a fin de que las partes presenten las pruebas que estimen convenientes para su defensa.

Este expediente guarda relación con presuntas irregularidades en el contrato de diseño y construcción para la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, durante el período 2010-2017.