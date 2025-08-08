Nueva unidad médica 4x4 llega a Darién para emergencias

La unidad 4x4, donada por Japón, está equipada para intervenciones de alta complejidad y forma parte de un lote de 14 distribuidas en todo el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) entregó un vehículo moderno de comando médico a la Región de Salud de Darién, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en esta provincia. La unidad fue donada por la Embajada de Japón en Panamá y forma parte de una cooperación que ya ha permitido distribuir 14 de estos vehículos en diferentes regiones del país.

La ceremonia de entrega fue encabezada por el secretario general del Minsa, Julio Arosemena, en representación del ministro de salud, Fernando Boyd Galindo, junto a Clever González, director regional de Darién, y María Joannou, jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud.

Arosemena destacó que este aporte representa un avance significativo para la atención oportuna en situaciones críticas. "Este vehículo impactará en la atención y respuesta rápida a la población cuando así lo requiera", expresó, agradeciendo al gobierno de Japón por su constante apoyo al sistema de salud panameño.

Por su parte, Joannou explicó que la unidad, de tracción 4x4, cuenta con tecnología avanzada para intervenciones médico-quirúrgicas de alta complejidad, permitiendo llegar a áreas de difícil acceso. Entre su equipamiento se incluyen bomba de succión portátil, oxímetro de pulso, resucitadores para todas las edades, set médico de emergencia para oxígeno, medidor de presión arterial, camilla multifuncional, bolsa de medicación y desfibradores.

El Ministerio de Salud informó que las 14 unidades donadas por Japón han sido asignadas de manera estratégica a las regiones de Coclé, Veraguas, Herrera, Colón, Los Santos, comarca Ngäbe Buglé, Región Metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Este y ahora Darién, con el fin de fortalecer la cobertura de atención médica en todo el territorio nacional.