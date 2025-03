Nuevo decreto busca erradicar la morosidad en los corredores; deberán pagar multa

Los conductores morosos deberán pagar una multa de $10 a la Autoridad de Tránsito, y, a diferencia de lo que se había permitido anteriormente, no podrán realizar el pago en línea.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Gobierno de Panamá, a través del Decreto Ejecutivo #11 del 20 de febrero de 2025, ha implementado una medida que entra en vigor en estos días, con el objetivo de acabar con la práctica de los conductores que transitan por los Corredores sin saldo suficiente o sin haber pagado sus peajes. Esta nueva normativa establece sanciones más estrictas para aquellos que ignoran las regulaciones y continúan con la morosidad en el pago de estos servicios.

Según el decreto, los conductores morosos deberán pagar una multa de $10 a la Autoridad de Tránsito, y, a diferencia de lo que se había permitido anteriormente, no podrán realizar el pago en línea. Además, los infractores deberán ponerse al día con los pagos pendientes para poder obtener su paz y salvo, ya que no podrán realizar su revisión técnica vehicular si no están al corriente con estos montos.

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, se expresó al respecto señalando: "Han demorado mucho en hacer esto, nadie puede pasar por ningún lugar gratis y menos moroso, así que los invitamos a ENA a que hagan lo correcto y las personas que no pagan, no puedan pasar y que sean sancionadas".

Con estas declaraciones, Arias respaldó la medida, que busca eliminar la irresponsabilidad de ciertos conductores que evaden sus obligaciones, perjudicando tanto a las autoridades como a los ciudadanos responsables.

El Decreto Ejecutivo busca establecer sanciones claras para reducir la morosidad y garantizar que quienes utilizan los Corredores de Panamá paguen sus tarifas correspondientes. Esta medida también busca ser un llamado a la responsabilidad, incentivando a los conductores a regularizar sus pagos y evitar futuras complicaciones.

Con información de Elizabeth González