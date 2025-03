Director del Metro advierte sobre afectaciones ante posible huelga del Suntracs

Ciudad de Panamá, Panamá/El director general del Metro de Panamá S.A., ingeniero César Pinzón, expresó su preocupación ante la jornada de brazos caídos anunciada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) para este viernes 21 de marzo, señalando que afectará el avance de la Línea 3 del Metro.

Pinzón manifestó que la tuneladora no debería detenerse bajo ninguna circunstancia. "Este equipo no es como un carro. Impactaría negativamente. La tuneladora parada crea problema. Hay que darle mucho mantenimiento, cambiar piezas, sacar lodo y eso no es bueno para un equipo como este", explicó.

Te podría interesar: Planta potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana

Según el director, estas máquinas están diseñadas para continuar escarbando hasta llegar a una estación donde reciben mantenimiento programado. "La tuneladora por ninguna razón debe detenerse. Ese es un hecho que llamo al sindicato a que sea sensato con ese tema", dijo.

La huelga de advertencia del Suntracs tendrá una duración de 24 horas y contará con el apoyo de gremios magisteriales, según lo anunciado por el sindicato.

Con información de Nicanor Alvarado