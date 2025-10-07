Ocho comunidades en Tanara tienen dos meses sin agua potable

La falta de agua afecta no solo el día a día de las familias, sino también a adultos mayores y estudiantes, quienes deben buscar alternativas para realizar sus actividades básicas.

Más de ocho comunidades del corregimiento de Tanara, en el distrito de Chepo, llevan dos meses sin recibir agua potable. Los residentes aseguran que dependen de carros cisternas para abastecerse, pero desde hace semanas el servicio dejó de llegar, lo que los obliga a comprar agua a precios elevados o a racionar lo poco que consiguen.

Entre las comunidades afectadas se encuentran Balvina, San Juan de Dios, la calle Los Tanques y otros sectores vecinos, donde, según los residentes, el problema con el suministro de agua “no es nuevo, sino de toda la vida”.

Sergio Navas, vocero comunitario, explicó que los carros cisternas dejaron de ingresar porque el contrato con el proveedor habría expirado. “El que puede, paga 15 dólares por un tanque blanco de 700 litros de agua. Pero ¿cómo hacen las personas que no tienen trabajo o que no pueden pagar?”, cuestionó.

Los moradores denuncian que, a pesar de haber sostenido reuniones con autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), no se han cumplido los compromisos. “Nos dijeron que el agua llegaría cada ocho días, pero eso nunca fue cierto. Han pasado más de seis meses desde que una empresa prometió instalar la tubería en San Juan de Dios y Tanara, y no ha pasado nada”, agregó Navas.

La falta de agua afecta no solo el día a día de las familias, sino también a adultos mayores y estudiantes, quienes deben buscar alternativas para realizar sus actividades básicas. “Podemos vivir sin luz, pero no sin agua”, dijo una residente visiblemente molesta.

Mientras las autoridades del Idaan no dan una respuesta formal, las comunidades exigen una solución permanente y que se garantice el envío regular de carros cisternas mientras se concreta la instalación de una red de distribución estable.

Información de Heidi Lian Morán