Oficina del Tribunal Electoral en Pocrí de Los Santos cerrada por incumplimiento en pago de alquiler

El propietario le exige al Tribunal Electoral que le realice el pago de manera urgente.

Los Santos/En el distrito de Pocri, provincia de Los Santos, la oficina del Tribunal Electoral se mantiene cerrada por falta de pago en la mensualidad del local desde hace 11 meses.

Frente a la situación, el propietario del local tomó la decisión de poner cadenas y candado a la puerta principal, acompañado de un letrero en el que se podía leer 'Cerrado por moridas', exigiendo a la institución que cumpla con el pago de lo adeudado.

Eutipiades Muñoz, dueño de la propiedad, señaló que ha enviado varias cartas a la sede central en Panamá pidiendo que se le cancele la deuda, pero hasta el momento todo esfuerzo ha sido en vano.

Explicó que la mensualidad en un inicio era de $100, luego intentó aumentar a $180, pero ante la insistencia del Tribunal Electoral la dejó en $152. 00 dólares, sin embargo, no pagan lo acordado.

Señaló que su situación económica en este momento no es la mejor y requiere el dinero para llevar a su esposa al médico.

Las oficinas del Tribunal Electoral en Pocrí de Los Santos tienen cerca de 10 años de estar alojadas en este local.

TVN Noticias consultó al respecto al Tribunal Electoral, que informó que estarán haciendo los acuerdos correspondientes para cancelar esta deuda.

Con información de Eduardo Vegas.