Ola de delincuencia sacude Pacora: asaltan minisúper a mano armada

Ciudad de Panamá/La creciente ola de criminalidad continúa afectando a los residentes de Pacora, quienes viven con temor ante los constantes robos que se registran, especialmente en horas de la noche. Un reciente asalto a mano armada ha generado gran preocupación entre comerciantes y vecinos del área.

El hecho ocurrió hace pocos días, alrededor de las 9:00 p.m., en el minisúper “Surti-Económico”, ubicado en la calle central del corregimiento. Cámaras de seguridad captaron el momento en que tres sujetos, con los rostros cubiertos con pasamontañas, irrumpieron en el local. Uno de ellos portaba un arma de fuego y amenazó a uno de los comerciantes que se encontraba en la caja.

Acto seguido, los otros dos delincuentes ingresaron y se dirigieron directamente a la registradora, de donde sustrajeron las bandejas con dinero en efectivo, las cuales guardaron en una mochila negra antes de huir del lugar.

Una cámara externa logró captar a los asaltantes mientras abordaban un vehículo tipo taxi. Según informaron las autoridades, el conductor del taxi fue detenido y se encuentra bajo investigación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la captura de los tres sujetos implicados directamente en el robo.

Este incidente ha vuelto a poner en evidencia la falta de seguridad en la zona, a pesar de la cercanía de una subestación policial. Vecinos y comerciantes alzaron su voz para exigir mayor presencia de las autoridades, sobre todo durante las noches, cuando se incrementan los hechos delictivos.

Con información de Meredith Serracín.