Operario fallece tras caerle una plancha metálica en La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/Un trágico accidente laboral se registró la mañana de este jueves en una empresa ubicada en el sector de La Pesa, distrito de La Chorrera, donde un hombre de aproximadamente 35 a 38 años perdió la vida mientras realizaba labores con un montacargas.

De acuerdo con los primeros informes, el trabajador se encontraba trasladando una plancha de metal cuando, por razones que aún se investigan, descendió del montacargas para intentar acomodar la pieza, momento en el que la estructura cayó sobre él, provocándole la muerte de forma instantánea.

Personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) acudió al sitio y confirmó el fallecimiento del operario.

Posteriormente, funcionarios del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan determinar las circunstancias exactas del hecho.

Con información de Yiniva Caballero